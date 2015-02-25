В столице уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ - ниже эпидемпорога

Показатель на 10 тысяч населения составил 96,4, что ниже эпидемического порога данной недели на 5,4% (эпидпорог 101,9), сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление Госсанэпидслужбы в Киеве.

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По данным СЭС, самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Шевченковском районе (127 на 10 тыс. населения), а наименьший - в Печерском (64,5 на 10 тыс).

В общем, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость в городе увеличилась на 4,1% за счет заболеваемости среди взрослого населения, говорится в сообщении.

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Впрочем, как утверждают в СЭС, в целом эпидемическая ситуация в столице соответствует среднегодовому уровню для соответствующей поры года, а также показателям заболеваемости аналогичного периода прошлого года. Однако ежегодно среди больных гриппом и ОРВИ увеличивается удельный вес детей школьного возраста. Чаще всего эпидемии начинаются вспышками заболеваний среди учащихся, потому что они отличаются высокой эпидемиологической активностью и высоким риском развития осложнений.