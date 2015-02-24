Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на Киевщине

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в Винницкой, Волынской и Закарпатской областях отмечается превышение эпидемического порога. С целью предупреждения дальнейшего роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в городах и районах области введены мероприятия эпидемического периода согласно "Комплексного плана мероприятий по борьбе с гриппом на 2014-2015 годы".

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За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 277 178 человек, из них 64,1% - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 64,4 на 10 тысяч населения, что на 12,5 % больше, чем за прошлую неделю.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской - 107,6 наименьший - в Харьковской областях -27,7 на 10 тыс. населения.

За отчетную неделю всего госпитализировано 7 448 лица (2,7 %), что на 1,8 % больше, чем за прошлый, из них 67,8 % составляют дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей в 8 регионах зарегистрирован темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ более 20 %, что является признаком активизации эпидемического процесса гриппа в стране. Зарегистрирован один летальный случай в Ровенской области, по результатам вирусологического исследования подтвержден диагноз "грипп" у беременной.

За отчетную неделю привито против гриппа 112 человек, что на 71,9 % меньше, чем за прошлый. С начала эпидемического сезона вакцинировано против гриппа 146 911 человек, из них 97,9 % лиц групп риска. Объем прививками среди лиц групп риска находится на низком уровне.

Удельный вес детей, привитых против гриппа составляет 19 %.

*Примечание. Без учета данных по АР Крым и г. Севастополь.