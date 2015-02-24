На Винниччине из-за гриппа умерла 4-летняя девочка
По данным специалистов, на Виннитчине два штамма гриппа: сезонный грипп H3N2 и вирус гриппа В
Ребенок умер из-за осложнения вследствие высокой температуры. Фото: УНИАН
В селе Кармелюкове Жмеринского района Винницкой области из-за гриппа умерла 4-летняя девочка.
Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы в области Александр Сорочан, информирует Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.
Ребенок умер из-за осложнения вследствие высокой температуры.
По словам Сорочана, на сегодня заболеваемость гриппом по области на 33% превышает эпидемический порог.
На вынужденных каникулах находятся ученики 145 общеобразовательных школ Винницкой области. Приостановили учебный процесс все школы Винницы и Гайсинского района.
По данным специалистов, на Виннитчине два штамма гриппа: сезонный H3N2 и вирус гриппа В.