На Винниччине из-за гриппа умерла 4-летняя девочка

Ребенок умер из-за осложнения вследствие высокой температуры. Фото: УНИАН

В селе Кармелюкове Жмеринского района Винницкой области из-за гриппа умерла 4-летняя девочка.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы в области Александр Сорочан, информирует Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

Ребенок умер из-за осложнения вследствие высокой температуры.

По словам Сорочана, на сегодня заболеваемость гриппом по области на 33% превышает эпидемический порог.

На вынужденных каникулах находятся ученики 145 общеобразовательных школ Винницкой области. Приостановили учебный процесс все школы Винницы и Гайсинского района.

По данным специалистов, на Виннитчине два штамма гриппа: сезонный H3N2 и вирус гриппа В.