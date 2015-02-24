Украину посетит президент Красного Креста Петер Маурер

Маурер отправился с четырехдневным визитом в Российскую Федерацию и Украину, где он проведет ряд встреч на высшем уровне. Предметом обсуждения станет тяжелая гуманитарная ситуация на востоке Украины и возможности расширения гуманитарной помощи пострадавшим людям, которые остаются на территории Украины или были вынуждены покинуть страну.

Завтра, 25 февраля, Маурер прибудет в Киев для переговоров с официальными лицами на самом высоком уровне, которые будут проходить до пятницы, 27 февраля.

Президент МККК также встретится с представителями Украинского и Российского обществ Красного Креста, чтобы обсудить пути укрепления сотрудничества между ними и МККК при ликвидации последствий кризиса в Украине.