Украину посетит президент Красного Креста Петер Маурер
15:32, 24 февраля 2015Страна
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Завтра в Киев прибудет Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер
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Маурер отправился с четырехдневным визитом в Российскую Федерацию и Украину, где он проведет ряд встреч на высшем уровне. Предметом обсуждения станет тяжелая гуманитарная ситуация на востоке Украины и возможности расширения гуманитарной помощи пострадавшим людям, которые остаются на территории Украины или были вынуждены покинуть страну.
Завтра, 25 февраля, Маурер прибудет в Киев для переговоров с официальными лицами на самом высоком уровне, которые будут проходить до пятницы, 27 февраля.
Президент МККК также встретится с представителями Украинского и Российского обществ Красного Креста, чтобы обсудить пути укрепления сотрудничества между ними и МККК при ликвидации последствий кризиса в Украине.
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