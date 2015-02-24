За сутки 7 украинских военных получили ранения
13:30, 24 февраля 2015Страна
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Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко
За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, семеро получили ранения / Фото: УНИАН
За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, семеро получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
"За прошедшие сутки погиб один украинский военный, семь получили ранения", - сказал он.
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