За сутки 7 украинских военных получили ранения

За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, семеро получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки погиб один украинский военный, семь получили ранения", - сказал он.