За сутки 7 украинских военных получили ранения

13:30, 24 февраля 2015
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Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко

За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, семеро получили ранения / Фото: УНИАН

За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, семеро получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки погиб один украинский военный, семь получили ранения", - сказал он.

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