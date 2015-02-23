Где в Донецке получить помощь штаба Ахметова

Также в Донецке БУДУТ РАБОТАТЬ следующие пункты выдачи:

в Петровском районе

в Ворошиловском районе

в Киевском районе

в Калининском районе

в Куйбышевском районе

в Буденовском районе

в Пролетарском районе

в Ленинском районе

в микрорайоне «Текстильщик»

на ледовой арене «Дружба»

Обращаем внимание, что изменился адрес пункта выдачи в Куйбышевском районе Донецка. Помощь можно получить по адресу: пр. Панфилова, 86, ДК им. Куйбышева.

В случае обострения ситуации и усиления обстрелов города возможно оперативное закрытие тех или иных пунктов выдачи.

Также завтра пункты выдачи гуманитарной помощи от Штаба Ахметова РАБОТАЮТ в таких близлежащих к Донецку городах:

Макеевка

Енакиево

Шахтерск

Харцызск

Иловайск

Моспино

Ясиноватая

Кировское

Сегодня в Донецке НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ два пункта:

в Кировском районе

в микрорайоне «Октябрьский» (помощь можно получить в пункте выдачи Куйбышевского района, расположенного по адресу: пр. Панфилова, 86, ДК им. Куйбышева).

23 февраля 2015 года по техническим причинам будут закрыты пункты выдачи гуманитарной помощи в Горловке иЗугрэсе.

Оперативную информацию о работе пунктов выдачи можно узнать на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова, по телефону горячей линии 0 800 509 001. Электронный адрес горячей линии: helpdonbass@fdu.org.ua