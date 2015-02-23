Где в Донецке получить помощь штаба Ахметова
Сегодня на стадионе «Донбасс Арена» будет осуществляться выдача детских наборов для семей с детьми до 2-х лет из Донецка
Также в Донецке БУДУТ РАБОТАТЬ следующие пункты выдачи:
в Петровском районе
в Ворошиловском районе
в Киевском районе
в Калининском районе
в Куйбышевском районе
в Буденовском районе
в Пролетарском районе
в Ленинском районе
в микрорайоне «Текстильщик»
на ледовой арене «Дружба»
Обращаем внимание, что изменился адрес пункта выдачи в Куйбышевском районе Донецка. Помощь можно получить по адресу: пр. Панфилова, 86, ДК им. Куйбышева.
В случае обострения ситуации и усиления обстрелов города возможно оперативное закрытие тех или иных пунктов выдачи.
Также завтра пункты выдачи гуманитарной помощи от Штаба Ахметова РАБОТАЮТ в таких близлежащих к Донецку городах:
Макеевка
Енакиево
Шахтерск
Харцызск
Иловайск
Моспино
Ясиноватая
Кировское
Сегодня в Донецке НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ два пункта:
в Кировском районе
в микрорайоне «Октябрьский» (помощь можно получить в пункте выдачи Куйбышевского района, расположенного по адресу: пр. Панфилова, 86, ДК им. Куйбышева).
23 февраля 2015 года по техническим причинам будут закрыты пункты выдачи гуманитарной помощи в Горловке иЗугрэсе.
Оперативную информацию о работе пунктов выдачи можно узнать на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова, по телефону горячей линии 0 800 509 001. Электронный адрес горячей линии: helpdonbass@fdu.org.ua