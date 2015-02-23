Во время конфликта на Донбассе уже погибли 65 детей, 127 получили ранения

Во время конфликта на Донбассе погибли 65 детей, 127 - получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба во время брифинга.

"Официальная статистика сегодня украинской власти - это 127 детей, которые получили ранения в этом конфликте. Это подтверждено конкретными документами", - отметил Кулеба.

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В то же время он добавил, что, по данным ООН, ранения получили 159 детей.

"Относительно смертей также очень трудно сообщить точное количество, но, по нашим подсчетам, это уже больше 65 детей, которые были убиты", - отметил он.

С его слов, чаще всего это осколочные ранения, минно-взрывные травмы, огнестрельные ранения.

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Кулеба также подчеркнул, что для сотен детей следствием конфликта является потеря родителей, психологические травмы, стрессы, недоедание, недоступность обучения.