Полезные свойства помело
Помело – один из самых крупных и сочных фруктов на планете, относится к цитрусовым, носит название "цитрус максима"
Помело имеет сочную, сладкую, с некоторой кислинкой, мякоть. Этот фрукт богат витамином С, бета-каротином и витаминами группы В, в том числе фолиевой кислотой, она нужна особенно молодым женщинам, которые хотят родить здорового ребёнка. Также в помело много калия, который подпитывает сердце.
Кроме того из последних исследований стало известно, что лимоноиды, которые содержатся в помело, а также в других цитрусовых, в эксперименте прекращают деление раковых клеток.
Помело повышает жизненные силы, улучшает настроение, работоспособность и выносливость.
Для тех кто мечтает о стройной фигуре, помело настоящая находка, ведь он даёт чувство насыщения и в то же время ускоряет расщепление белка и жира. Помогает при атеросклерозе, регулирует артериальное давление.
Помело считается диетическим, его калорийность всего 30-35 ккал на 100 грамм мякоти.