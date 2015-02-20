Полезные свойства помело

Помело имеет сочную, сладкую, с некоторой кислинкой, мякоть. Этот фрукт богат витамином С, бета-каротином и витаминами группы В, в том числе фолиевой кислотой, она нужна особенно молодым женщинам, которые хотят родить здорового ребёнка. Также в помело много калия, который подпитывает сердце.

Кроме того из последних исследований стало известно, что лимоноиды, которые содержатся в помело, а также в других цитрусовых, в эксперименте прекращают деление раковых клеток.

Помело повышает жизненные силы, улучшает настроение, работоспособность и выносливость.

Для тех кто мечтает о стройной фигуре, помело настоящая находка, ведь он даёт чувство насыщения и в то же время ускоряет расщепление белка и жира. Помогает при атеросклерозе, регулирует артериальное давление.

Помело считается диетическим, его калорийность всего 30-35 ккал на 100 грамм мякоти.