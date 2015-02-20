Заместителя главы Гослекслужбы уволили с должности

Кабинет министров Украины своими распоряжениями уволил заместителя главы Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Виктора Ивченко, а также заместителя Государственной службы по лекарственным средствам Андрея Захараша. Как сообщается в опубликованных распоряжениях, оба чиновника уволены по собственному желанию.

Захараш и Ивченко были назначены на свои должности в 2011-2012 годах.