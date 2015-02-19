27 февраля на электронных торгах выставят почти 30-процентный пакет акций Борщаговского химфармзавода

Киевская власть ожидает получить от продажи на торгах 29,95% акций Публичного акционерного общества «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод», принадлежащих территориальной громаде Киева, около 200 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба КГГА, аукцион состоится 27 февраля 2015 года в электронной торговой системе фондовой биржи «Перспектива».

Начальная цена продажи пакета акций – 143,2 млн грн. Объявление о проведении аукциона было опубликовано в газете «Хрещатик» № 17 от 06.02.2015 г.

По словам заместителя председателя КГГА Михаила Радуцкого, продажа коммунального имущества впервые будет проходить на электронных торгах. Это позволит избежать непрозрачных и коррупционных схем, а также привлечь большее количество участников.

Он также отметил, что аукцион будет организован максимально публично, каждый желающий сможет следить за его ходом во время онлайн трансляции.

Полученные от продажи акций средства городские власти планируют направить на решение важнейших социальных проблем Киева.

Справка УНИАН. 22 сентября 2011 года депутаты Киевсовета внесли в Программу приватизации коммунального имущества изменения, согласно которым разрешается приватизация пакета акций Борщаговского химфармзавода, принадлежащего территориальной громаде.

Таким образом, была согласована продаже 30% акций ЗАО «Борщаговский химико-фармацевтической завод».