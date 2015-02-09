Киев продаст 29,95% акций Борщаговского химфармзавода
Департамент коммунальной собственности Киева 27 февраля выставит на аукционе на фондовой бирже «Перспектива» 29,95% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода, сообщили на бирже
Киев уже пытался проводить аукционы по продаже акций, однако они не состоялись из-за отсутствия заявок от потенциальных участников.
Стартовая цена предлагаемого к продаже пакета составляет 143 млн 200 тыс. грн.
Пакет акций включает 3100 штук, номинальная стоимость одной акции - 1 839 грн.
29,95% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода принадлежат территориальной общине Киева.
Как сообщал УНИАН, Киев уже пытался проводить аукционы по продаже 29,95% акций Научно-производственного центра «Борщаговский химико-фармацевтический завод», однако они не состоялись из-за отсутствия заявок от потенциальных участников.
Справка УНИАН. ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" создано 15 января 1997 года, занимается производством готовых лекарственных средств.
В собственности предприятия находится земельный участок площадью 36,65 га и здания общей площадью более 45 тыс. кв. м.