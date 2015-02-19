В ВР зарегистрирован законопроект о госзакупках лекарств через международные организации

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения своевременного доступа пациентов к необходимым лекарственным средствам путем осуществления государственных закупок с привлечением международных организаций (№2150). Этот законопроект позволяет осуществлять государственные закупки лекарственных средств через международные организации, в частности, ВОЗ и ЮНИСЕФ, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции "Блок Петра Порошенко".

Авторами этого документа стали депутаты разных фракций: Ольга Богомолец, Мария Ионова (фракция “Блока Петра Порошенко”), Виктория Сюмар (фракция “Народный фронт”), Оксана Корчинская (Радикальная партия Олега Ляшко), Анна Гопко, Ирина Сисоенко, Роман Семенуха (фракция “Самопомич”).

Цель этого законопроекта – возможность закупать лекарственные средства за государственные средства через международные организации, что, по мнению Богомолец, должно обеспечить прозрачность закупочных процедур.

При этом функции Министерства здравоохранения Украины как главного распорядителя бюджетных средств не будут передаваться международной закупочной организации, которая только будет предоставлять Министерству здравоохранения услуги по организации и проведению закупки лекарственных средств.