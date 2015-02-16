Кабмин выделит 1 млрд грн на закупку лекарств и гемодиализ

Кабинет министров в рамках подготовки изменений в государственный бюджет на 2015 год предлагает выделить 300 млн грн на компенсацию процентов по кредитам для аграриев и около 1 млрд грн на закупку лекарств и медицинские проекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства.

«В связи с ростом курса нам нужно дополнительно выделить 600 млн грн на закупку медикаментов. Мы это делаем», - сказал Яценюк.

Также, по его словам, «когда мы вели дискуссию при принятии закона «О государственном бюджете» с фракциями, была просьба от фракций увеличить объем средств на гемодиализ, на мамографы и дать возможность профинансировать дополнительно тех людей, которые нуждаются в помощи от государства. Формально гемодиализ – это ответственность местных властей, но центральное правительство не может оставить этих людей без помощи. Поэтому еще 400 млн мы выделяем из государственного бюджета на помощь больным людям».

Говоря об аграриях, Яценюк отметил, что предложенные правительством средства – это лишь только помощи. «Мы еще в проекте закона «О государственном бюджете» все-таки приняли решение – 300 млн грн дать на компенсации процентной ставки для аграрного сектора. Потому что сейчас будет посевная, ставки процентные высокие, мы частично будем компенсировать процентную ставку по кредитам для тех, кто работает в аграрном секторе, и для тех, кто будет активно развивать один из основных экономических секторов Украины – аграрный сектор», - сказал Яценюк.

Он отметил, что в прошлом году агросектор был не только прибыльный, но и продемонстрировал 16% рост. «И надеюсь, что так же в 2015 году одна из основ украинской экономики – это аграрный сектор – будет демонстрировать рост, и правительство выделяет 300 млн на компенсацию процентной ставки. Заработаем больше – дадим больше. Но пока на первый этап посевной – 300 млн. Это позволит плюс-минус до 5 млрд грн привлечь кредитов с существенной компенсацией процентов», - подчеркнул Яценюк.