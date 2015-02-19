В Верховную Раду будет внесен законопроект о реабилитации раненых военных

Об этом секретарь РНБО Александр Турчинов сообщил по итогам заседания, проинформировали в пресс-службе СНБО.

«Много раненых сегодня возвращается с фронта, поэтому обязанность государства – обеспечить их лечение и реабилитацию», - отметил он.

По словам Турчинова, СНБО рассмотрел этот вопрос, и в Верховную Раду будет внесен законопроект относительно оздоровительных заведений, в частности, санаториев, пансионатов, которые остались в наследство от Советского Союза.

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«Этот вопрос уже несколько раз поднимался в Верховной Раде, но я убежден, что в нынешних условиях парламент примет это решение, и все оздоровительные заведения, которые принадлежат профсоюзам, будут действовать для оздоровления и реабилитации военных, которые пострадали при выполнении своей военной обязанности», - подчеркнул секретарь СНБО.