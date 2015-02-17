Киевсовет передал СБУ санаторий "Тетерев" для оздоровления и реабилитации участников АТО

Киевсовет передал в сферу управления Службы безопасности Украины имущество санатория-профилактория "Тетерев" в пгт Песковка (Бородянский район, Киевская область), который принадлежит территориальной общине столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 79 из 93 зарегистрированных в зале депутатов.

Согласно этому решению, имущество передается на баланс Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области сроком на 3 года. Депутаты разрешили СБУ осуществлять все действия для эффективного использования имущества, кроме отчуждения и передачи в пользование третьим лицам.

Проект подготовлен в связи с обращением СБУ к Киевсовету от 14 октября 2014 г. СБУ просила получить право пользования санаторием с целью "поддержки надлежащего уровня боевой подготовки, обучения, реабилитации, отдыха и оздоровления сотрудников, которые принимают участие в проведении АТО".

Во время обсуждения вопроса отмечалось, что санаторий не работает и не используется по назначению с 2000 г. Сейчас в нем работают лишь 8 человек, которые обеспечивают охрану, чтобы не допустить разворовывания имущества. Как объяснялось, еще в 2006 г. было издано распоряжение КГГА о проведении работ по проектированию и реконструкции профилактория "Тетерев", но из-за нехватки финансирования этого не сделали.

Депутат Юрий Крикунов, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и соцзащиты, отметил, что проект несколько раз рассматривался на заседаниях комиссии. "Вопрос был дискуссионным. Но нам было предоставлено достаточно аргументов для того, чтобы мы поняли позицию СБУ", - сказал он. По словам депутата, по "понятным причинам" является закрытой информация, в частности, о количестве лиц, которые будут проходить реабилитацию в санатории, из числа каких подразделов они будут и тому подобное. "Эта информация, которую запросил один из депутатов, относится к категории "для служебного пользования", то есть закрытая. Но комиссия тщательно рассмотрела этот проект и приняла решение поддержать. И я прошу депутатов поддержать", - обратился Крикунов к присутствующим депутатам.