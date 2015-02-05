Почти 1200 тысячи участников АТО прошли лечение и реабилитацию в госпиталях ветеранов войны, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день из 32 госпиталей для ветеранов войны, которые насчитываются в Украине, функционируют 29 - Донецкий, Луганский и госпиталь АР Крым находятся на временно оккупированной территории. Участники АТО проходят лечение и реабилитацию в 21-м из них.

По состоянию на 1 февраля 2015 года всего проведена реабилитация 1194 участникам АТО, из них больше всего – в Украинском государственном медико-санитарном центре ветеранов войны (с. Цибли, Киевская обл.), Кировоградском, Ривненском и Черкасском госпиталях.

По данным Минздрава, анализ состояния пациентов, которым проводится реабилитация, дает основания говорить, что «участники АТО почти в 100 процентах имеют психологические расстройства, большинство из которых совмещены с соматическими, в частности с неврологической и ортопедотравматологической патологией; неврологическая патология включает минно-взрывные травмы с нарушением слуха, сотрясение головного мозга, посттравматические невропатии верхних и нижних конечностей, остеохондрозы, неврологические проявления обострений хронических процессов; ортопедотравматологическая патология – последствия повреждения верхних и нижних конечностей, дефекты мягких тканей, костные дефекты».

В системе госпиталей проводится медицинская, физическая, психологическая реабилитация. С этой целью практически все госпитали обеспечены невропатологами, ортопедами-травматологами, психиатрами, психологами, специалистами по лечебной физкультуре и физиотерапии. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план реабилитации.

Анализ предварительных результатов проведения психологической коррекции засвидетельствовал, что у пациентов, которые ранее принимали участие в боевых действиях или которые проходили военную службу до начала АТО, отмечается стабилизация эмоционального и психологического состояния в более короткие сроки, чем у призывников и добровольцев, отмечают в Минздраве.

Обеспеченность госпиталей для ветеранов войны позволяет в достаточной мере проводить медикаментозное лечение. Также широко применяются бальнеофизиотерапевтические методы: электролечение, водолечение, светолечение и теплолечение. Госпитали в достаточном количестве обеспечены необходимым оборудованием для этих методик, однако некоторая часть аппаратов нуждается в обновлении, сообщают в министерстве.