Более 1 млн людей в зоне боевых действий не имеют доступа к еде

У более 1 млн людей, проживающих в зоне боевых действий, нет доступа к еде.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были озвучены в ходе мероприятия «Благотворительность Рината Ахметова: вызовы и решения 2014-2015 гг.», которое состоялось сегодня в Киеве.

По словам координатора Гуманитарного штаба Рината Ахметова Риммы Филь, в зоне АТО закрылось много предприятий, «зарплаты бюджетникам не выплачивают».

«На части территорий Донецкой и Луганской областей пенсионеры и другие социально незащищенные граждане лишены выплат и помощи, у людей нет денег, чтобы купить еду, средства гигиены. Программа штаба «Помощь продуктами питания» стартовала в августе 2014 года. В рамках ее реализации около 500 тысяч малообеспеченных людей, проживающих в зоне АТО, а также переселенцев получили продуктовые наборы», - сказала Филь.

По ее словам, представители Всемирной продуктовой программы ООН проанализировали состав продуктовых наборов, которые направлял Гуманитарный штаб.

«Согласно их выводам, калорийность продуктового набора обеспечивает питание одного человека на 17 дней. За 5 месяцев работы организовано 13 гуманитарных рейсов. А волонтеры штаба выдали мирному населению, в первую очередь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, Донецкой и Луганской областей более 1,3 млн продуктовых наборов», - сказала Филь. Она также подчеркнула, что адресную помощь штаба Ахметова получили более 2 500 людей.