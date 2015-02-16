Благодаря порталу «Сиротству – нет» усыновлены более 7 тысяч детей

Как передает корреспонден УНИАН, об этом заявил директор фонда Анатолий Заболотный в ходе мероприятия "Благотворительность Рината Ахметова: вызовы и решения 2014-2015 гг".

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«Направление «Тепло семьи» объединило в себе ряд программ и проектов, чтобы ребенок жил в семье – путем реформирования существующей интернатной системы, помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах и профилактики социального сиротства, а также путем информирования о детях, подлежащих усыновлению, на Всеукраинском портале национального усыновления www.sirotstvy.net. За 2014 год 1 207 детей с портала были устроены в семьи. За все время существования проекта своих новых мам и пап нашли 7554 ребенка», - отметил Заболотный.

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Он поинформировал, что в декабре 2014 года в Днепропетровской области в рамках программы «Сиротству-нет» открылся Центр социальной поддержки детей и семей «Хорошо дома».

«Цель — сохранение семьи для ребенка, помощь родителям в заботе о детях, защита ребенка от насилия, возвращение в родную семью или устройство в новую. Специалисты Центра работают с детьми, нуждающимися в срочной помощи; с женщинами, которые могут отказаться от новорожденного ребенка; с семьями в сложных жизненных обстоятельствах; с детьми с особыми потребностями и их родителями. В Центре родителей обучают уходу и воспитанию детей, проводят развивающие занятия и оказывают юридическую, логопедическую и психологическую помощь, проводят коррекционную работу с детьми с особыми потребностями. На профилактику социального сиротства работает и социальная квартира, созданная фондом в Киеве: за 2014г. 15 из 17 молодых мам вернулись в свои семьи (к родителям/мужьям/отцам детей) или начали жить самостоятельно,» - сказал директор фонда.

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Также по его словам, в 2014 году помощь Центра получила 21 женщина, из них 4 молодые мамы с детьми, которые вынуждены были выехать из Донецкой и Луганской областей.