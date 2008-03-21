Российские врачи обеспокоены выходом на рынок женской водки

В России на потребительский рынок выходит новая водка - Damskaya. Однако Роспотребнадзор проводит сейчас экспертизу содержания рекламной кампании этой водки, так как в ней, возможно, не содержится вся необходимая информация о продукте.

Об сообщает главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко, возмущение которого было вызвано появлением алкогольного продукта, созданного специально для женщин.

"Подобный PR-ход ничем кроме рафинированного цинизма назвать нельзя. Но мы не будем ограничиваться только эмоциональными оценками. Мы проводим экспертизу, чтобы данную рекламную компанию квалифицировать под статьи закона о защите прав потребителей, как доставка не полной и вводящей в заблуждение информации, с последующим возможным административным преследованием", - сказал Онищенко.

Главный санитарный врач России полагает, что данная кампания, избравшая женщин в качестве целевой аудитории, превзошла все имевшие ранее место человеконенавистнические достижения в спаивании нации.

По словам Онищенко, следующим шагом будет водка младенческая для вскармливания новорожденных, поэтому нужно принять концептуальные решения и приступить к реализации мер по выведению нации из пьяного угара.

Фирма Дейрос в декабре 2007 года начала выпуск водки Дамская, которая, по словам создателя напитка, Игоря Володина, не вреднее шоколада.

korrespondent.net