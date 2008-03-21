Правительство ввело дополнительную должность заместителя министра здравоохранения

На должность назначен Юрченко

Кабинет министров Украины распоряжением № 457-р от 19 марта 2008 года ввел дополнительную должность заместителя министра здравоохранения Украины. Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО обнародован сегодня на официальном сайте Верховной Рады. Согласно распоряжению № 458-р от 21 марта 2008 года, на эту должность назначен Владимир ЮРЧЕНКО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter