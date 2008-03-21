Правительство ввело дополнительную должность заместителя министра здравоохранения
13:52, 21 марта 2008Страна
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На должность назначен Юрченко
Кабинет министров Украины распоряжением № 457-р от 19 марта 2008 года ввел дополнительную должность заместителя министра здравоохранения Украины.
Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО обнародован сегодня на официальном сайте Верховной Рады.
Согласно распоряжению № 458-р от 21 марта 2008 года, на эту должность назначен Владимир ЮРЧЕНКО.
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