ШОК! На Николаевщине новорожденным давали просроченные психотропные препараты, чтобы дети спали

Врачи родильного отделения Березанской центральной районной больницы (Березанского района Николаевской области) давали новорожденным просроченные лекарства, www.novosti-n.mk.ua.

Этот факт выявили специалисты Николаевского областного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ходе отработки Березанской ЦРБ.

Они установили, что работники больницы без ведома родителей давали новорожденным фенобарбитал с глюкозой – чтобы дети спали.

Хотя это и психотропное вещество, его разрешено давать детям в очень маленьких дозах. Но есть одно «но» – медики использовали просроченное (!) лекарство. Следствие установило, что препарат с истекшим сроком годности медперсонал больницы давал новорожденным в период с апреля по июнь 2007 года.

Сейчас Прокуратура Николаевской области по этому факту возбудила уголовное дело. Ведется следствие.

Пока под подозрение в совершении данных действий попали несколько человек медперсонала.

Корреспондент «Новостей N» попытался по телефону получить комментарии по данному факту в Березанской ЦРБ. Сначала трубку взял мужчина, который отказался представиться, но сообщил, что комиссия работает до сих пор. Какую-либо дополнительную информацию по телефону он давать отказался и предложил: «Приезжайте сюда, мы все порешаем». После этого корреспондент неоднократно пытался созвониться с кем-то из руководства ЦРБ, но на том конце провода ему отвечали, что никого на данный момент нет. Затем все-таки удалось связаться с заместителем главврача Еленой Троян, которая также отказалась комментировать данное происшествие.

СПРАВКА: Фенобарбитал (Phenobarbitalum) – 5-Этил-5-фенилбарбитуровая кислота, противосудорожное средство из группы барбитуратов. Это белый кристаллический порошок слабогорького вкуса, без запаха. Очень мало растворим в холодной воде, трудно – в кипящей (1:40), легко растворим в спирте и растворах щелочей.

Обычно фенобарбитал рассматривают как снотворное средство. Действительно, он оказывает выраженное снотворное действие и находит применение при расстройствах сна. Однако в настоящее время наибольшее значение этот препарат имеет как противоэпилептическое средство. В малых дозах фенобарбитал оказывает успокаивающее действие и в сочетании с другими препаратами (спазмолитики, сосудорасширяющие средства) находит применение при нейровегетативных расстройствах. Его назначают также при хорее, спастических параличах, различных судорожных реакциях.

Препарат противопоказан при тяжелых поражениях печени и почек с нарушением их функций, при алкоголизме, наркотической зависимости, миастении. Его не следует назначать в первые 3 месяца беременности. При лечении фенобарбиталом, особенно при длительном его приёме, возможны побочные явления, обусловленные не только угнетением деятельности ЦНС, но также снижением АД, аллергические реакции (кожная сыпь и др.), сдвиги в формуле крови.