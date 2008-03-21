Эмоциональные переживания приводят к ранней мужской смертности

Высокие уровни волнения помогают женщинам жить дольше, а у мужчин чрезмерные переживания наоборот сокращают жизнь, утверждают американские специалисты. Рассмотрев здоровье тысячи пожилых мужчин и женщин в течение 15 лет, эксперты клиники Кливленда и Case Western Reserve University зафиксировали, что, как ни парадоксально, эмоциональные расстройства были связаны с увеличенной продолжительностью жизни у женщин и ранней мужской смертностью.

Точные механизмы такой ассоциации не до конца поняты врачами, но исследователи предполагают, что повышенное беспокойство вынуждает женщин чаще проходить медицинское обследование и более внимательно следить за своим здоровьем. Клиницисты не уверены относительно абсолютной связи между беспокойством и смертностью, но полученные данные показали, что в этих отношениях может существовать гендерное различие.

ami-tass.ru