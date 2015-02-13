Верховная Рада расширит перечень лиц, на которых распространяется статус инвалида войны

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовало 263 из 326 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщил на заседании парламента председатель Комитета ВР по делам ветеранов и инвалидов Александр Третьяков, данным законопроектом предлагается предоставить статус участника боевых действий также лицам, которые в составе добровольческих формирований территориальной обороны, которые были созданы государственными или общественными организациями, или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь в районах антитеррористической операции в период ее проведения, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования и самоорганизации были включены в состав Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел Украины или Национальной гвардии Украины.

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Кроме того, такой статус предоставляется и военнослужащим и работникам Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пенитенциарной службы, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения.

В соответствии с законопроектом, порядок предоставления статуса участника боевых действий таким лицам, категории таких лиц и сроки их участия (обеспечение проведения) в антитеррористической операции, а также районы антитеррористической операции определяет Кабинет министров Украины.

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В соответствии с законопроектом, статус инвалидов войны предоставляется:

военнослужащим (резервистам, военнообязанным) и работникам Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового, начальственного состава, военнослужащим, работникам Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пенитенциарной службы, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и стали инвалидами в результате ранения, контузии или увечья, полученных в ходе непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь в районах антитеррористической операции в период ее проведения, а также работникам предприятий, учреждений, организаций, которые стали инвалидами в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время привлечения и непосредственного участия в антитеррористической операции в районах и в период ее проведения.

Кроме того, такой статус предоставляется лицам, которые стали инвалидами в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в составе добровольческих формирований территориальной обороны, которые были созданы государственными или общественными организациями, или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования и самоорганизации были включены в состав Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел Украины или Национальной гвардии Украины.

Также этот статус предоставляется лицам, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались в обеспечение) проведение антитеррористической операции (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) и стали инвалидами в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время обеспечения проведения антитеррористической операции (в том числе волонтерской деятельности), находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения.

Участниками войны будут считаться работники предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции в районах и в период ее проведения в порядке, установленном законодательством.

Также определяется, что положения данного закона распространяются на:

семьи лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались в обеспечение) проведение антитеррористической операции (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) и погибли (пропали без вести), умерли в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время обеспечения проведения антитеррористической операции в районах и в период ее проведения;

семьи лиц, которые в составе добровольческих формирований территориальной обороны, которые были созданы государственными или общественными организациями, или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, погибли (пропали без вести), умерли в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования и самоорганизации были включены в состав Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел Украины или Национальной гвардии Украины;

семьи работников предприятий, учреждений или организаций, которые погибли (пропали без вести), умерли в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время привлечения и участия в антитеррористической операции в период ее проведения.

Порядок предоставления статуса лица, на которого распространяется действие данного Закона лицам, отмеченным в абзацах пятом и шестом этого пункта, определяет Кабинет министров.