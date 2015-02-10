Украина будет брать на Западе займ для улучшения медицинских услуг
Порошенко создал делегацию для переговоров с МБРР по соглашению о займе для улучшения медицинских услуг населению
Президент Украины Петр Порошенко создал делегацию для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения соглашения о займе (проект «Улучшение медицинских услуг для населения») между Украиной и МБРР.
Соответствующее распоряжение №129/2015-рп от 9 февраля опубликовано на президентском сайте.
Председателем делегации назначен министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили. Он может вносить по согласованию с Министерством иностранных дел изменения в состав делегации.
Распоряжением также уполномочено Квиташвили на подписание соглашения о займе (проект «Улучшение медицинских услуг для населения») между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, а также писем о финансовых и экономических данных, о показателях мониторинга эффективности.