Минздрав не планирует проводить приватизацию больниц
16:07, 10 февраля 2015Страна
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Квиташвили выразил убеждение, что «Украина пока не готова к каким-либо приватизационным схемам»
Минздрав не планирует проводить приватизацию больниц / Фото: УНИАН
Министерство здравоохранения Украины не планирует проводить приватизацию больниц.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время брифинга сказал министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, отвечая на вопрос, планируется ли приватизация больниц.
«Пока вопрос вообще не рассматривается», - подчеркнул он.
Квиташвили выразил убеждение, что «Украина пока не готова к каким-либо приватизационным схемам». Министр призвал рассматривать реформирование отрасли в перспективе ближайшего года и не забегать вперед.
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