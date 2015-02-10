Минздрав не планирует проводить приватизацию больниц

Министерство здравоохранения Украины не планирует проводить приватизацию больниц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время брифинга сказал министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, отвечая на вопрос, планируется ли приватизация больниц.

«Пока вопрос вообще не рассматривается», - подчеркнул он.

Квиташвили выразил убеждение, что «Украина пока не готова к каким-либо приватизационным схемам». Министр призвал рассматривать реформирование отрасли в перспективе ближайшего года и не забегать вперед.