Государство не должно регулировать цену на лекарства

Государство не должно регулировать цены на лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в Харькове во время встречи с медиками региона высказал министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили.

«Самое худшее, что может сделать государство – это регулировать цены на лекарства. Потому что сразу появляется черный рынок. Нужно, чтобы государство давало возможности открытости рынка, чтобы правила были для всех, честные, нормальные, понятные, чтобы выбор был у людей», - сказал министр.

Квиташвили отметил, что регуляторы фармацевтического рынка позволяют создать благоприятную почву для монополизации и тонизации рынка.

«Регуляторы, которые регулируют фармрынок, придуманы не для того, чтобы защищать потребителя, они давно уже вышли за эти рамки, они начали становиться карательными вещами. Они придумывают лицензии для лицензий для еще лицензий. Это поднимает и цену, и дает возможность монополиям, олигополиям очень хорошо манипулировать рынком», - сказал Квиташвили.

Он выразил убеждение, что, наоборот, нужно открывать рынок, потому что это позволит ввозить в Украину качественные лекарства.