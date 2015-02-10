Квиташвили планирует сократить количество медицинских специальностей в Украине

Количество медицинских специальностей в Украине должно быть сокращено.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в Харькове во время встречи с медиками региона сказал министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили.

«Что касается профессий, то их гораздо больше, чем нужно. Не существует в мире хирурга левого предплечья. Это советское наследие. Это существует, вы сами знаете, для чего, чтобы ставку выбить для кого-то. Есть общая хирургия, какая-то специализация, но не существует хирурга правого предплечья. Не существует такой профессии просто», - сказал министр.

Квиташвили выразил убеждение, что Украина должна ориентироваться на европейский опыт и внедрять испытанные на западе методики и протоколы лечения.