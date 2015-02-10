Страховая медицина в Украине заработает только при наличии финансовой основы

Страховая медицина в Украине заработает при наличии финансовой основы в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время встречи с медиками региона сказал министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили.

«К сожалению, никакая страховка не будет работать. Огромные расходы, которые несет государство на сохранение инфраструктуры, не позволит нормальным страховым компаниям работать на рынке и зарабатывать деньги правильно. Я не разделяю идею, что сейчас быстро нужно принимать закон и вводить обязательную страховую медицину в Украине. Страховая медицина сама заработает, когда будет финансовая основа в государстве», - сказал Квиташвили.

Он подчеркнул, что до конца 2015 года в Украине только будет подготовлена система для работы страховых компаний.

При этом Квиташвили отметил, что Минздрав будет проводить реформу медицинской отрасли в Украине и готов в начале марта подать в парламент законодательные предложения по изменению отрасли. Министр подчеркнул, что времени для проведения реформ очень мало.

«Если мы в апреле не получим того, что нам нужно, то есть возможность свободных действий, то эти реформы очень затянутся. Вы сами знаете, если реформы затягиваются, шанс того, что что-то произойдет очень быстро или вообще когда-то, уменьшается с каждым днем», - сказал он.