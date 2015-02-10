Украинские медицинские вузы получат свои клинические базы в собственность - Квиташвили
Министр выразил убеждение, что в этом направлении реформа медицинской отрасли «даст очень хороший результат»
Квиташвили: «Мы очень хотим, чтобы наука, практическая медицина, медицинское образование концентрировались в одной точке». Фото УНИАН
Украинские медицинские высшие учебные заведения получат свои клинические базы в собственность.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время встречи с медиками региона сказал министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили.
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«Мы будем стараться помочь всем вузам получить свои клинические базы в свою собственность. Мы очень хотим, чтобы наука, практическая медицина, медицинское образование концентрировались в одной точке», - сказал министр.
По его мнению, это будет способствовать привлечению инвестиций, улучшению материальной базы медицинских учреждений и повышению квалификационного уровня медработников.
Министр выразил убеждение, что в этом направлении реформа медицинской отрасли «даст очень хороший результат».