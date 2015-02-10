В Черниговский военный госпиталь доставили на лечение 43 раненных бойца из АТО

В 407-й Черниговский военный базовый госпиталь сегодня доставили на лечение 43 раненных бойца из зоны проведения антитеррористической операции.

Об этом УНИАН сообщили в региональном медиа-центре Министерства обороны Украины в Чернигове.

Среди военных, поступивших из Харьковского госпиталя, в основном, бойцы столичного 25-го мотопехотного батальона "Киевская Русь" и воины 30-й отдельной механизированной бригады из Житомирской области. Восемь бойцов – из Черниговской области. Практически все они получили ранения во время боев на так называемой Дебальцевской дуге.

Как отметили в учреждении, на стационарное лечение в госпиталь доставили бойцов с травмами легкой и средней тяжести – это преимущественно осколочные, пулевые ранения, контузия, пневмония и другие заболевания.

После тщательного обследования, военврачи начали оказывать необходимую медицинскую помощь. Также с раненными бойцами работают психологи.

Руководство Черниговского военного госпиталя отметило, что в медучреждении пациенты обеспечены всем необходимым для полноценного лечения и быстрого выздоровления.

Всего в 407-ом Черниговском военном госпитале лечатся около 200 бойцов из зоны АТО.