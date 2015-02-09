В Литве будут лечиться раненые в АТО украинские военные

Украина договорилась об увеличении до 100 человек в год (военнослужащих и гражданских лиц) – тех, кто будут проходить лечение и реабилитацию в Литве.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, министр Кабинета министров Анна Онищенко, заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Устименко и другие высокопоставленные должностные лица встретились с украинскими военными, которые проходят реабилитацию в городе Друскининкай (Литва).

Ежемесячно в Друскининкай приезжают на лечение 4-6 украинских военнослужащих, получивших ранения разной степени тяжести.

Онищенко и Устименко отметили, что правительство Украины, несмотря на сложное время, делает все возможное, чтобы своевременно помогать украинским военным с лечением, реабилитацией и социальными обеспечением, а с литовской стороной уже договорено об увеличении до 100 человек в год – тех, кто будет проходить лечение и реабилитацию в Литве.