Медицинские профсоюзы встретились с министром здравоохранения Украины

Состоялась встреча министра здравоохранения Украины Василия Князевича с профсоюзным активом отрасли и заседания Президиума ЦК отраслевого профсоюза, сообщили УНИАН в пресс-центре МОЗ Украины.

Василий Князевич поинформировал собравшихся об основных направлениях и приоритетах развития здравоохранения. Отметив, что главным заданием министерства является возрождение в обществе авторитета профессии врача. В.Князевич подчеркнул, что среди первоочередных проблем также является развитие сельской медицины и повышение зарплаты медикам, внедрение страховой медицины, развитие университетских клиник, борьба с социально-опасными болезнями и т.д.

Глава ЦК Профсоюза Тамила Казарина заверила, что отраслевой профсоюз, как социальный партнер, будет поддерживать действия Минздрава Украины и лично министра, направленные на улучшение состояния отрасли и социально-экономической защиты ее работников.