Более 25 тысяч онкобольных в Западной Украине ежегодно получают качественную диагностику и лечение

Как сообщили в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, 5 февраля в Волынском областном онкологическом диспансере (ВООД) состоялась пресс-конференция по случаю Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями при участии заместителя председателя Волынской областной государственной администрации Светланы Мышковец, главного врача Ореста Андрусенко, Председателя Волынского областного совета Валентина Витера, руководителя программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова Виктории Мыколаюк. Именно благодаря программе фонда в диспансере продолжает эффективно работать комплекс современного высокотехнологичного оборудования, состоящий из линейного ускорителя и компьютерного томографа.

Современный комплекс начал работать в конце прошлого года. Созданные мощности позволяют производить современную компьютерную томографию взрослым и детям. Также установлено оборудование для проведения высокоточной лучевой терапии, которая является неотъемлемой и необходимой частью лечения онкологических больных. Именно благодаря современному оборудованию стало возможно проведение сверхточного лечения, когда большая доза лечебного облучения достигает клетки опухоли и при этом не вредит здоровым тканям вокруг. Средства на восстановление нового помещения для установки оборудования было выделено Волынской областной государственной администрацией.

Комплекс медицинского оборудования приобретено за средства фонда Рината Ахметова в рамках программы «Рак излечим». Цель программы - внедрить современную диагностику и лечение онкобольных по мировым стандартам в Украине. Общий бюджет программы «Рак излечим» на оснащение Волынского областного онкологического диспансера составляет 18,4 млн. грн.

«В сложное для страны время Ринат Ахметов продолжает пособиями улучшать качество диагностики и лечения рака в Украине, оказывает адресную помощь людям, которые в ней нуждаются. В частности, установкой оборудования на Волыни он выполнил обязательства предоставить восьми областным диспансерам помощь для внедрения современной радиологии. Результатом программы «Рак излечим» является создание 14 специализированных отделений во всех восьми областных онкологических учреждениях западноукраинского региона. В частности, сегодня в Западной Украине благодаря программе «Рак излечим» работает 8 современных онкологических компьютерных томографов, два линейных ускорителя, гаматерапевтический аппарат, два аппарата брахитерапии. Созданные отделения обслуживают более 25 тыс. пациентов ежегодно. Общий бюджет проекта составляет 98,2 млн. грн. - сообщила Виктория Мыколаюк, руководитель программы «Рак излечим» Фонда Рината Ахметова. - Завершая программу по оборудованию, Ринат Ахметов продолжает помогать маленьким пациентам онкодиспансеров адресно. Так, все маленькие пациенты будут проходить лечение и диагностику на установленном ранее оборудовании, будут бесплатно обеспечены необходимыми расходными материалами в полном объеме».

По словам Ореста Андрусенко, главного врача Волынского обласного онкодиспансера, ежегодно почти 1500 жителей области нуждаются в лучевой терапии. «Сегодня, благодаря поддержке Рината Ахметова, мы можем оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь жителям нашей области в родном учреждении. Теперь жители Волыни не должны ехать в другие области для проведения лучевой терапии. За время работы компьютерного томографа (с декабря 2013г.) качественную диагностику прошли 1600 пациентов, первые пациенты успешно завершили программу лечения на линейном ускорителе (декабрь 2014г.). Мощности установленного оборудования, производства США и Германии, позволяют с высокой точностью диагностировать опухоли и облучать их, не причиняя вреда окружающим здоровым тканям. Линейный ускоритель, который установлен в нашем заведении, был долгожданным оборудованием и стал четвертым аппаратом такого класса в Западной Украине установленным в последние годы. Следует отметить, что три из четырех аппаратов установлены в рамках программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова. Успешность проекта оснащения нашего диспансера также и в ефектином сотрудничестве местной власти и фонда. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства в медицине. В результате волыняне получили доступ к качественной медицинской помощи, а также при необходимости мы сможем обслуживать жителей из прилегающих областей».

«Лучшим образцом единения Востока и Запада считаю наше сотрудничество с Фондом Рината Ахметова. Под возведенные за местные средства объекты область получила 2 бактериологические и одну (самую современную в восточной Европе) генетическую лабораторию для диагностики туберкулеза, оборудование для отделения мультирезистентных форм туберкулеза, а теперь и - компьютерный томограф и линейный ускоритель для онкологического диспансера, - отметила Светлана Мышковец, заместитель председателя Волынской областной государственной администрации. - Благотворительность и меценатство призваны сделать мир лучше, справедливее, объединить людей вокруг идей добра и милосердия. Сегодняшнее событие засвидетельствовало общность наших устремлений».