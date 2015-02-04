Автоколонна 15-го Гуманитарного рейса Ахметова въехала в Донецкую область

Напомним, 38 большегрузных машин Рейса везут консервированную кукурузу, кильку, сахар, крупы, овсяные хлопья, муку, подсолнечное масло, макароны, пряники и детское питание. Общий вес гуманитарного груза этой автоколонны - 700 тонн.

Благотворительная помощь предназначена мирным жителям Донбасса, которые проживают в зоне проведения АТО, на подконтрольных украинской власти территориях и в городах на линии огня.

Перед выездом груз Гуманитарного рейса прошел мониторинг представителями общественной организации «Офицерский корпус» и СМИ, был опломбирован и выехал в направлении Донецка.