Автоколонна 15-го Гуманитарного рейса Ахметова въехала в Донецкую область
13:34, 04 февраля 2015Страна
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По состоянию на 13.00 автоколонна 15-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова, которая сегодня утром выехала из Днепропетровска в Донецк, уже въехала в Донецкую область
Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова
Напомним, 38 большегрузных машин Рейса везут консервированную кукурузу, кильку, сахар, крупы, овсяные хлопья, муку, подсолнечное масло, макароны, пряники и детское питание. Общий вес гуманитарного груза этой автоколонны - 700 тонн.
Благотворительная помощь предназначена мирным жителям Донбасса, которые проживают в зоне проведения АТО, на подконтрольных украинской власти территориях и в городах на линии огня.
Перед выездом груз Гуманитарного рейса прошел мониторинг представителями общественной организации «Офицерский корпус» и СМИ, был опломбирован и выехал в направлении Донецка.
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