Изъято 44 тонны мяса и рыбы, опасных для здоровья людей

С начала 2008 года стражи порядка Винницкой области изъяли 44 тонны опасной для здоровья людей мясной и рыбной продукции.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Винницкой области.

В частности, 18 марта работники отдела ветеринарной милиции и Управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВС проверили деятельность частного предпринимателя, жителя г. Винницы, который занимается производством мясных полуфабрикатов в смт Стрижавка Винницкого района. Во время проверки стражи порядка обнаружили в холодильных камерах мясной фарш – 8000 кг и продукцию птицеводства – 970 кг неизвестного происхождения, а также 3000 кг консервированной говяжей печенки в собственном соку с просроченным сроком реализации.

В целом милиционеры изъяли 11970 кг мясной продукции на сумму 119 тыс. 700 грн.

Владелец продукции привлечен к административной ответственности за нарушение правил относительно карантина животных и других ветеринарно-санитарных требований.

По решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при облгосадминистрации опасная продукция утилизируется на Тульчинском ветсанзаводе.