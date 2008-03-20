Тендерная палата выявила нарушения при госзакупках в медицине на 2 млрд. грн.

Тендерная палата Украины заявляет о системных нарушениях законодательства при проведении тендерных процедур в сфере здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления ТПУ Владимир ЛАБА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, ТПУ исследовала 2306 процедур государственных закупок, проведенных медицинскими учреждениями и организациями социальной сферы в 2007 году. При этом выявлены процедуры, проведенные с грубым нарушением действующего законодательства, на общую сумму более 2 млрд. грн.

В частности, ТПУ установила нарушения при проведении закупок лекарственных препаратов на общую сумму 800 млн. грн., а также при проведении закупок медицинского оборудования на сумму 1,2 млрд. грн.

По словам В.ЛАБЫ, наиболее частыми нарушениями законодательства в данном сегменте госзакупок являются завышение цен на товары, допуск к торгам аффилированных компаний, а также заключение договоров выше ожидаемой стоимости.

Так, по словам председателя правления ТПУ, лишь по избирательно обобщенным материалам проверок процедур закупок медучреждений установлены прямые убытки государству в размере 30 млн. грн.

В.ЛАБА сообщил, в частности, что по результатам исследования специалисты ТПУ установили убытки государства, связанные с допуском к торгам аффилированных лиц, на общую сумму более 4 млн. грн. Убытки по договорам, где была завышена стоимость предмета закупки, составили 1 млн. грн. Убытки по договорам, где не были учтены налоговые льготы при закупке данных видов продукции, составили 7,5 млн. грн.

Так, при проведении закупок автомобилей "скорой помощи" Главным управлением охраны здоровья и медицинского обеспечения КГГА на сумму более 10 млн. грн. были допущены к участию в торгах аффилированные компании ООО «Допомога-1» и ООО «Производственная компания «Диспомед», основанные одним и тем же физлицом.

В связи с этим В.ЛАБА сообщил, что по данному факту Государственной службой по борьбе с экономической преступностью МВД возбуждено уголовное дело.

В.ЛАБА добавил, что материалы проверок переданы в правоохранительные органы.