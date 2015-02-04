Состоится пресс-конференция по случаю Всемирного дня борьбы с онкозаболеваниями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, 5 февраля, в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, в Волынском областном онкологическом диспансере (ВООД) состоится пресс-конференция с участием заместителя председателя Волынской областной государственной администрации Светланы Мышковец, главного врача Ореста Андрусенко, главного врача Ровенского областного диспансера Григория Максимьяка и руководителя программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова Виктория Мыколаюк. Именно благодаря программе фонда в диспансере продолжает эффективно работать комплекс современного высокотехнологичного оборудования, состоящий из линейного ускорителя и компьютерного томографа.

Современный комплекс начал работать в конце прошлого года. Созданные мощности позволяют производить современную компьютерную томографию взрослым и детям. Также установлено оборудование для проведения высокоточной лучевой терапии, которая является неотъемлемой и эффективной частью лечения онкологических больных. Именно благодаря современному оборудованию стало возможно проведение сверхточного лечения, когда большая доза лечебного облучения достигает клетки опухоли, при этом не вредит здоровым тканям вокруг. Средства на восстановление нового помещения для установки оборудования было выделено Волынской областной государственной администрацией.

Комплекс приобретен за средства фонда Рината Ахметова в рамках программы «Рак излечим». Цель программы - внедрить современную диагностику и лечение онкобольных по мировым стандартам в Украине. Общий бюджет программы «Рак излечим» на оснащение Волынского областного клинического онкологического диспансера составляет 18,4 млн. грн.

Приглашаем представителей СМИ к участию в пресс-конференции.

Дата и время: 5 февраля 2015 года, 10:00-11:00

Место: Волынский областной онкологический диспансер

Аккредитация: +38 044 502 52 18.