Есть ли у вас зависимость от еды

Неужели одна только наследственность может быть в ответе за эти ужасающие цифры и наш лишний вес? Ученые уверены, что нет – причина ожирения прозаичнее: эмоциональная пищевая зависимость, пишет zdravoe.com. Она закладывается в нас еще в детстве как часть из семейного культа еды и усугубляется неправильным питанием в будущем. Важно вовремя выявить ее признаки, честно и не лукавя перед собой. Замечаете ли вы за собой такие грехи, как…

Быстрое поглощение пищи.

Еда за компанию (даже когда не очень хочется).

Раскаяние после обильного застолья, вплоть до чувства вины.

Еда во время стресса, которая помогает успокоиться.

Потеря контроля, при которой человек перестает отдавать себе отчет в том, сколько и что он ест.

Сильное ощущение дискомфорта в том случае, когда нет возможности съесть любимый продукт (конфету, шоколадку и т.д.)

Постепенное уменьшение чувства насыщени после еды, заставляющее съедать все больше и больше.

Если хотя бы четыре симптома, перечисленных выше, соответствуют вашим привычкам – самое время обеспокоится здоровым питанием и избавиться от пищевой зависимости.