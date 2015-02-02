О чем кричит твой аппетит: чего на самом деле хочет организм

Мы нередко оправдываем свои нездоровые пищевые привычки потребностями организма. Вероятно, и ты не раз убеждала себя в том, что если организм что-то просит, значит ему это нужно. Но зачастую мы неправильно распознаем сигналы своего тела, пишет beauty.ua.

Страстное желание съесть что-то (по простому сильная тяга к сладостям, солененькому, выпечке) может свидетельствовать о нехватке в организме каких-либо элементов. И, как правило, их восполнить могут только полезные продукты, а не те, к которым мы тянемся в первую очередь.

Что же делать?

Приглушить неуемную тягу к вредным вкусняшкам поможет сбалансированный рацион. Ведь дефицит определенных веществ в организме, а значит и страстное желание той или иной пищи являются следствием несбалансированного питания. Не поленись и удели время, чтобы составить для себя меню на каждый день. Оно должно быть разнообразным и состоять только из полезных продуктов. Раз в месяц корректируй его в зависимости от сезона и изменения своих вкусовых пристрастий.

Прислушайся к себе

Если тебя тянет на конкретный продукт – определи, что именно тебя в нем привлекает. Хочется фисташек или селедки? Возможно, организму на самом деле не хватает хлорида натрия (соли). Острое желание съесть пироженое с масляным кремом или жирный стейк может быть сигналом нехватки «хорошего» холестерина из-за соблюдения строгих диет, а тяга к сыру – потребностью в кальции и фосфоре.

Сигнал

Тяга к соленой пище и фастфуду может быть сигналом о нарушении электролитного баланса или легкого обезвоживания организма. Испытывая нехватку таких микроэлементов, как сода, кальций, магний, а также жидкости, организм «просит» соли, чтобы удерживать влагу. С другой стороны, желание похрустеть чипсами может быть не столько тягой к соленому, сколько желанием «заглушить» раздражение или скуку. Дело в том, что продукты, требующие тщательного пережевывания (чипсы и орешки), помогают облегчить переживания благодаря эффекту физического замещения.

Решение

Лучший способ восполнить одновременно нехватку электролитов и жидкости в организме – соблюдение питьевого режима. А снять стресс помогут продукты, богатые витамином В5 , который участвует в формировании нормального гормонального уровня и помогает предотвратить депрессию.

Сигнал

Железо необходимо организму главным образом для кроветворения и переноса кислорода по крови из легких в ткани, органы и клетки. Острая тяга к кофе или крепкому чаю может свидетельствовать о нехватке этого элемента в твоем организме. Но превращаться в кофеманку, чтобы повысить гемоглобин, не резонно!

Решение

Чтобы восполнить дефицит железа в организме, добавь в свой рацион сухофрукты, сою, бобовые, красное мясо, зерновые, овощи (в первую очередь фенхель, свеклу, редьку), яблоки и яйца.

Сигнал

Если поедание макаронов с сыром доставляет тебе необычайное удовольствие, возможно, твоему телу не хватает любви! Дело в том, что продукты с содержанием сливок дают ощущение комфорта. Например, в молоке содержится холин (имеет упокаивающее действие) и триптофан (совместно с углеводами способствует выработке серотонина).

Решение

Выбирай молочные продукты средней жирности. Чтобы «перебить» тягу к жирной еде, регулярно ешь творог и рассольные сыры, авокадо, сырые орехи и семечки, а также яйца, оливки и нерафинированное оливковое масло.