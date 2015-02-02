Признаки женского алкоголизма

11:58, 02 февраля 2015
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У женщин порог восприимчивости к алкоголю выше, чем у мужчин, но это еще ничего не значит

Фото: УНИАН

Сегодня, когда без алкоголя не обходится ни одно мероприятие, очень просто к нему привыкнуть. Пиво – с друзьями за обедом, бокал вина за ужином, коньяк или хорошее виски – в пятницу. Как же узнать, что ситуация вышла из-под контроля? 

Что должно насторожить 

– ты регулярно употребляешь спиртное, чаще, чем раз в неделю; 

– ты пьешь больше, чем 1 л пива или 250 мл вина в день; 

– если не пьешь алкоголь всю неделю, то потом "добираешь" свою норму в выходные; 

– почти постоянно думаешь о будущих праздниках, вечеринках, посиделках в баре; 

– когда идешь не вечеринку, думаешь не о том, с кем встретишься, а о том, что будешь пить; 

– близкие упрекают тебя в том, что ты пьешь слишком много и часто, из-за алкоголя часто бывают ссоры с близкими; 

– часто алкогольное веселье по масштабам получается большим, чем планировалось; 

– сложно расслабиться без алкоголя; 

– симптомы похмелья (плохое самочувствие, жара, озноб, напряжение и беспокойство, головные боли, тошнота и рвота, нарушения сна) – тоже признак алкогольной зависимости; 

– у тебя часто меняется настроение, бывают депрессии; 

– для опьянения тебе достаточно 200-300 г слабоалкогольного напитка. 


 

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