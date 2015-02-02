Признаки женского алкоголизма

Сегодня, когда без алкоголя не обходится ни одно мероприятие, очень просто к нему привыкнуть. Пиво – с друзьями за обедом, бокал вина за ужином, коньяк или хорошее виски – в пятницу. Как же узнать, что ситуация вышла из-под контроля?

Что должно насторожить

– ты регулярно употребляешь спиртное, чаще, чем раз в неделю;

– ты пьешь больше, чем 1 л пива или 250 мл вина в день;

– если не пьешь алкоголь всю неделю, то потом "добираешь" свою норму в выходные;

– почти постоянно думаешь о будущих праздниках, вечеринках, посиделках в баре;

– когда идешь не вечеринку, думаешь не о том, с кем встретишься, а о том, что будешь пить;

– близкие упрекают тебя в том, что ты пьешь слишком много и часто, из-за алкоголя часто бывают ссоры с близкими;

– часто алкогольное веселье по масштабам получается большим, чем планировалось;

– сложно расслабиться без алкоголя;

– симптомы похмелья (плохое самочувствие, жара, озноб, напряжение и беспокойство, головные боли, тошнота и рвота, нарушения сна) – тоже признак алкогольной зависимости;

– у тебя часто меняется настроение, бывают депрессии;

– для опьянения тебе достаточно 200-300 г слабоалкогольного напитка.



