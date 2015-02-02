Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни

Многие из нас сидят в течение всего рабочего дня, так как профессиональная деятельность привязывает к стулу или креслу. Это касается и офисных сотрудников, и водителей, и руководителей различного уровня, а также людей других профессий, которые требуют от человека проводить весь день сидя. Эти простые профилактические меры помогут вам избежать заболеваний при сидячей работе, ведь вылечиться гораздо сложнее, чем предостеречь себя от этой неприятности, пишет 03info.com.

• Умеренно жесткая кровать, которая не позволяет излишних прогибов, но и не препятствует комфортному сну.

• Подушка также должна быть не слишком мягкой и не очень высокой, чтобы изгибы шейного отдела находились максимально приближенными к физиологической кривизне.

• Главный совет - сидите как можно меньше. Для человеческого организма это не нормальное положение. Лучше стоять и, по возможности, лежать.

• Если у вас сидячая работа, то, прежде всего, подумайте об удобном кресле. Хорошо, если оно будет чем-то похоже на автомобильное. Это самая полезная для спины конфигурация.

• Не надо сидеть неподвижно. Берите пример с детей. Они в классе или дома, делая уроки, постоянно крутятся, напрягая то одни, то другие мышцы, и редко мучаются проблемами со спиной.

• Если приходится сидеть целый день, то надо регулярно вставать и разминаться.

• Нужно делать определенные упражнения дома и на работе.

• Нужно ходить регулярно на массаж, чтобы дать отпор остеохондрозу и прочим неприятностям с позвоночником (курс для спины и шеи один раз в 3 месяца).

• Полезно ходить. Нужно забыть про автомобили, лифты, общественный транспорт. Хотя бы на какое-то время, допустим, на выходные. Ходите пешком, если расстояние не больше 3 остановок.