Савко уволен с должности заместителя министра здравоохранения
11:33, 02 февраля 2015Страна
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Кабинет министров Украины уволил Юрия Савко с должности заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции по собственному желанию
Фото: УНИАН
Соответствующее распоряжение от 28 января 2015 года № 57-р опубликовано на правительственном портале.
Как сообщал УНИАН, ранее правительство своим распоряжением уволило Наталью Гнидюк с должности руководителя правительственного офиса по вопросам европейской интеграции, созданного в августе 2014 года.
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