Савко уволен с должности заместителя министра здравоохранения

Соответствующее распоряжение от 28 января 2015 года № 57-р опубликовано на правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство своим распоряжением уволило Наталью Гнидюк с должности руководителя правительственного офиса по вопросам европейской интеграции, созданного в августе 2014 года.