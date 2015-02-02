Савко уволен с должности заместителя министра здравоохранения

11:33, 02 февраля 2015
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Кабинет министров Украины уволил Юрия Савко с должности заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции по собственному желанию

Фото: УНИАН

Соответствующее распоряжение от 28 января 2015 года № 57-р опубликовано на правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство своим распоряжением уволило Наталью Гнидюк с должности руководителя правительственного офиса по вопросам европейской интеграции, созданного в августе 2014 года.

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