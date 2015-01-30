Штаб Ахметова открыл пункты выдачи помощи ещё в 3 городах Донбасса

Как сообщили в пресс-службе Гуманитарного Штаба Рината Ахметова, сегодня, 30 января, Штаб начал выдавать помощь переселенцам в Доброполье, Белозерске и Белицком Донецкой области.

Продуктовые наборы от Штаба могут получить только переселенцы, которые зарегистрировались в установленном порядке, и попадают в категорию наиболее социально незащищенных граждан, согласно критериям, утвержденным Гуманитарным штабом:

Люди с I и II группой инвалидности

Матери-одиночки с детьми до 18 лет включительно (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет включительно)

Многодетные семьи (количество детей равно или более 3, возраст всех детей до 18 лет). Если в многодетной семье есть дети старше 18 лет – помощь оказывается родителям и детям моложе 18 лет включительно с расчетом - 1 продуктовый набор на 1человека.

Пенсионеры старше 65 лет (в том числе дети войны, без ограничений по сумме пенсии)

Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов

Семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав

Участники и инвалиды ВОВ, инвалиды получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий (информацию необходимо запросить в районной организации Союза ветеранов Афганистана)

Люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные (доход ниже прожиточного минимума)

Беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке

Дети-сироты до 23 лет из числа переселенцев

Семьи переселенцев с 1 или 2 детьми до 18 лет, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах

Адреса и график работы пунктов выдачи:

г. Доброполье, Донецкой обл.

Исполнительный комитет Добропольского городского совета

с 08:00 – 16:00, с понедельника по пятницу

г. Белозерск, Донецкой обл.

Исполнительный комитет Белозерского городского совета

с 08:00 – 16:00, с понедельника по пятницу

г. Белицкое, Донецкой обл.

Дворец культуры им. Шевченко шахты «Белицкая»

с 08:00 до 16:00, с понедельника по пятницу

Информацию о работе пунктов выдачи гуманитарной помощи в городах на линии огня можно получить по телефону горячей линии Штаба 0 800 509 001 или по электронной почте helpdonbass@fdu.org.ua