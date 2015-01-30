Штаб Ахметова открыл пункты выдачи помощи ещё в 3 городах Донбасса
Гуманитарный штаб Рината Ахметова начал выдавать помощь переселенцам в Доброполье, Белозерске и Белицком Донецкой области
Как сообщили в пресс-службе Гуманитарного Штаба Рината Ахметова, сегодня, 30 января, Штаб начал выдавать помощь переселенцам в Доброполье, Белозерске и Белицком Донецкой области.
Продуктовые наборы от Штаба могут получить только переселенцы, которые зарегистрировались в установленном порядке, и попадают в категорию наиболее социально незащищенных граждан, согласно критериям, утвержденным Гуманитарным штабом:
Люди с I и II группой инвалидности
Матери-одиночки с детьми до 18 лет включительно (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет включительно)
Многодетные семьи (количество детей равно или более 3, возраст всех детей до 18 лет). Если в многодетной семье есть дети старше 18 лет – помощь оказывается родителям и детям моложе 18 лет включительно с расчетом - 1 продуктовый набор на 1человека.
Пенсионеры старше 65 лет (в том числе дети войны, без ограничений по сумме пенсии)
Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов
Семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав
Участники и инвалиды ВОВ, инвалиды получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий (информацию необходимо запросить в районной организации Союза ветеранов Афганистана)
Люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные (доход ниже прожиточного минимума)
Беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке
Дети-сироты до 23 лет из числа переселенцев
Семьи переселенцев с 1 или 2 детьми до 18 лет, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах
Адреса и график работы пунктов выдачи:
г. Доброполье, Донецкой обл.
Исполнительный комитет Добропольского городского совета
с 08:00 – 16:00, с понедельника по пятницу
г. Белозерск, Донецкой обл.
Исполнительный комитет Белозерского городского совета
с 08:00 – 16:00, с понедельника по пятницу
г. Белицкое, Донецкой обл.
Дворец культуры им. Шевченко шахты «Белицкая»
с 08:00 до 16:00, с понедельника по пятницу
Информацию о работе пунктов выдачи гуманитарной помощи в городах на линии огня можно получить по телефону горячей линии Штаба 0 800 509 001 или по электронной почте helpdonbass@fdu.org.ua