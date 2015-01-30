За сутки в зоне АТО погибли 5 военнослужащих, еще 23 получили ранения – Генштаб
13:24, 30 января 2015Страна
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Об этом сегодня во время брифинга сообщил и.о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев
За сутки в зоне АТО 23 бойца получили ранения / Фото: УНИАН
За минувшие сутки в зоне АТО погибли 5 военнослужащих, 23 – получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил и.о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
"Во время обстрелов, боевых столкновений Украина потеряла пять военнослужащих, еще 23 получили ранения различной степени тяжести ", - сказал он.
Также он сообщил, что в больницах и госпиталях находятся 390 военных, в том числе 11 тяжелораненых.
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