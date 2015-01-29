Штаб Ахметова передал очередную партию медикаментов для пострадавших при обстреле Мариуполя

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 29 января, волонтеры Штаба доставили в мариупольские больницы очередную партию препаратов для лечения пострадавших в ходе субботнего обстрела Мариуполя.

Более 30 наименований медикаментов и перевязочных материалов были переданы в мариупольские городские больницы №№1,2,4,5 и «Мариупольское территориальное медицинское объединение здоровья ребенка и женщины». Заявки на необходимые препараты поступают в Штаб ежедневно, в зависимости от состояния здоровья пациентов.

«Чтобы избежать длительного оформления документов и поддерживать интенсивность поставок медикаментов, в которых нуждаются пострадавшие, мы координируем их коммуникацию с медиками через наших волонтеров, которые работают в каждой больнице. Это дает возможность видеть полную картину потребностей по каждому потерпевшему, и оперативно на нее реагировать, обеспечивая необходимыми лекарствами», - комментирует ситуацию волонтер Штаба Максим Ровинский.

Всего под опекой Гуманитарного штаба находится 69 взрослых и 8 детей, пострадавших в ходе обстрела Мариуполя. 2 детей были перевезены на лечение в клинику ОХМАТДЕТ, г. Киев, и 1 ребенок – в Днепропетровскую детскую областную больницу. По состоянию на 29 января, Штаб оказал помощь потерпевшим на сумму 107 000 грн.

Напомним, по решению Рината Ахметова, Гуманитарный штаб помогает всем мариупольцам, пострадавшим в ходе трагедии, необходимыми медикаментами и психологической помощью.

Важно!

Если Вы или Ваш родственник пострадали в результате трагедии 24 января 2015 г. и Вы нуждаетесь в помощи, просим Вас:

Обратиться к волонтеру Штаба Рината Ахметова на базе Вашей больницы.

Примечание: каждая потребность в том или ином медицинском назначении должна быть согласована с Вашим лечащим врачом.

Волонтер еще раз утвердит у Вашего лечащего врача эту потребность и получит заверенное врачом медицинское назначение.

Волонтер направит заверенное назначение в Гуманитарный штаб Рината Ахметова.

Штаб оперативно рассмотрит Ваше обращение и свяжется с Вами.

Примечание: для оказания помощи волонтер может попросить у Вас копии паспорта и ИНН для заключения договора.

Гуманитарный Штаб Рината Ахметова просит сообщать информацию о раненых, требующих помощи, по телефону горячей линии 0 800 509 001 или на адрес helpdonbass@fdu.org.ua