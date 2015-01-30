В Харькове во время благотворительного аукциона на лечение раненных бойцов АТО собрали 120 тыс. грн

В Харькове во время благотворительного аукциона «Университет. Искусство. Мир» на реабилитацию раненных военнослужащих из зоны АТО, которые проходят лечение в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, собрали 120 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, аукцион прошел сегодня в Харьковском национальном университете имени Каразина и был посвященных 210-й годовщине открытия учебного заведения.

На аукционе были представлены картины харьковских художников и работы из частных коллекций сотрудников университета (всего – 48 картин).

Каждый благотворитель получил сертификат и благодарность за участие в поддержке украинских военнослужащих. Картины, проданные на аукционе, украсят помещение университета.

Благотворительный аукцион посетили заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная, ректор ХНУ имени Каразина Виль Бакиров, председатель правления Харьковской организации Национального союза художников Виктор Ковтун, заместитель директора военно-медицинского клинического центра Северного региона Николай Бойко, директор Харьковского художественного музея Валентина Мизгина, а также преподаватели ХНУ имени Каразина, деятели культуры и искусства, студенты, общественность.