В Украине 46 тысяч человек уже прошли медкомиссии

Четвертая волна мобилизации проходит согласно плану, 46 тысяч человек уже прошли медицинские комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.

Он отметил, что на сегодняшний день уже 46 тысяч мобилизованных прошли медицинские комиссии и осуществляются плановые мероприятия по их призыву и направлению в учебные центры.

Муженко также добавил, что те, кто не получил повестку из военкомата по разным причинам, будут повторно извещены, а кто получил и не прибыл в военкомат, "по отношению к ним есть другие влияния на такую ситуацию: от административного до уголовного наказания".