Самые полезные десерты

Названы 7 самых полезных десертов. Так стоит ли лишать себя такого удовольствия или некоторые сладости все же можно себе позволить?

1. Зефир. Первым в список доступных удовольствий поставим всеми любимый зефир, который является одним из самых полезных десертов, пишет direct-press.ru. При этом предпочтение лучше отдавать зефиру без каких-либо добавок. В продукте должны содержаться только яблочное пюре и патока. Кроме этого, в настоящем зефире должен быть яичный белок и сахарная пудра. Особенность данного продукта заключается в том, что на расщепление сахара в организме уйдет много времени, поэтому немного зефира не повредит даже на ночь.

2. Пастила. Вторая по списку – пастила. Она чем-то напоминает по внешнему виду зефир, но фруктовые массы в составе разные. При этом получается немного другая консистенция и вкус. Очень часто в пастилу добавляются фрукты и ягоды, что придает вкусу еще больше оригинальности и аромата. Густота «вкусняшки» обусловлена наличием в составе яичного белка и желе.

3. Мармелад. На третьей строчке небольшого рейтинга мармелад. Только речь идет о мармеладе без сахарной обсыпки, которая очень популярна в последнее время. В состав этого десерта входят пектины, желатин, агар-агар и яблочное пюре. Для пищеварения ничего вредного нет. Основным компонентом мармелада является фруктоза (сахар).

4. Мед. Четвертное по списку лакомство одно из самых безопасных. Речь пойдет, конечно же, о меде. Данным полезным продуктом навредить своей фигуре очень сложно. Можно пить чай или кофе без сахара, добавляя в чашку немного меда. Кроме этого, медом можно заправлять самые различные каши, превращая их в удивительный и очень полезный десерт. Мед является прекрасным антидепрессантом, поэтому откушав немного данного лакомства с утра можно поднять настроение на весь день.

5. Восточный сладости. Пятые в перечне – восточные сладости, кроме, пожалуй, халвы и варенья из розовых лепестков. Практически все они очень полезны для организма, ведь в составе есть мед, пряности, орехи и изюм, которыми можно насытиться и без сахара.

6. Йогурт с фруктами. Шестое «место» – торт с фруктами и йогуртом. Ах, как же все сладкоежки обожают торты. Разве можно отказаться от подобного искушения? Нет, конечно. Но чтобы разрешить себе нарушить «обет», необходимо выбирать торты из фруктов, с натуральным йогуртом и залитыми желе. Никаких масляных украшений, бисквитов и сбитых сливок быть не должно, ведь в них кроме сахара еще и очень много жира.

7. Черный шоколад. И почетную седьмую строчку занял черный шоколад. Данный продукт также безмерно полезен. В нем содержится около 80 процентов какао и (в отличие от молочного шоколада) в нем нет сои, сахара и растительных жиров.