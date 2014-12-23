Продукты, которые помогают бороться со старением

Суть в том, что они снижают риск гипертонии, ожирения, диабета, - всех заболеваний, изнашивающих организм, поясняет meddaily.ru со ссылкой на Today. Главное - чтобы в ежедневном рационе присутствовали овощи, белок, ненасыщенные жиры, клетчатка, витамины и антиоксиданты. Опираясь на эту установку, специалисты занесли в список брюссельскую капусту, снижающую риск рака. В принципе, ее можно заменить брокколи, кале, белокочанной капустой или цветной. Все они богаты антиоксидантами, клетчаткой, витаминами и минералами. Следует потреблять минимум 3-5 порций в день.

Далее идет лосось. Данная рыба - ценный источник белка и жирных кислот омега-3, полезных для сердца и нервной системы. Также они поддерживают здоровье кожи и волос. Аналоги - сардины, мидии, сельдь, форель или палтус. Норма - минимум 2 порции в неделю. Третье место отвоевал себе миндаль, тоже богатый белком. В нем также можно найти полезные жиры, магний, цинк. Заменить миндаль легко фисташками и грецкими орехами (съедается 1 унция в день).

Йогурт и киноа - настоящие суперпродукты. Первый насыщен кальцием, белком, витамином D, пробиотическими бактериями, что полезно для костей, мышц и пищеварения (потребляется 1-2 порции в день). Киноа, в свою очередь, обеспечит дневной нормой клетчатки, кальция, железа. И съедать в день можно по полчашки.

Зеленый чай давно известен своими уникальными свойствами. Это мощнейший антиоксидант и спасение для сердечно-сосудистой системы. Как показывают исследования, потребление 5 чашек в день реально укрепляет здоровье. Сравниться с чаем может, пожалуй, только голубика. Характерный цвет ей дает антоциан - антиоксидант. Поэтому вообще все яркие ягоды полезны.