Просим сообщать о раненых в Мариуполе, которым нужна помощь

В течение последних двух недель резко обострились боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей. Массированным обстрелам подвергаются Донецк, Авдеевка, Счастье, Пески, Марьинка, многие другие населенные пункты. Многомиллионный регион живет в страхе и ужасе, - говорится в заявлении Гуманитарного штаба Рината Ахметова в связи с трагедией в Мариуполе и массированными обстрелами последних дней, которое передала УНИАН пресс-служба Штаба.

Война не только уничтожает города, предприятия, инфраструктуру, жилые дома. Самое страшное - война забирает человеческие жизни! И эти потери невосполнимы.

По данным ООН, за 9 последних дней война унесла жизни более 260 человек на Донбассе. Сотни мирных жителей ранены. Сотни – лишились крова. Война забирает у детей родителей, калечит их тела и души.

24 января стало очередным трагическим днем календаря. Жилые районы Мариуполя подверглись обстрелам. По предварительным данным, погибли 27 человек, среди них – 2 детей. Более 90 человек получили ранения разной сложности, в том числе и дети. Раненые продолжают поступать в больницы города.

Штаб "Поможем" по решению Ахметова оказывает помощь всем мариупольцам, которые получили ранения в результате обстрелов. Мы держим оперативную связь с лечебными учреждениями города. В больницы, куда привозят раненых, уже доставлены все необходимые лекарства. Мы круглосуточно и оперативно будем реагировать на все возникающие потребности. Именно такую задачу – максимально помочь каждому земляку, не оставить один на один с трагедией – поставил Ринат Ахметов, создавая наш Штаб. Тем не менее мы понимаем, что даже такая помощь не вернет семьям погибших, не вернет здоровье тяжело раненым. Никакая помощь не вернет целому поколению жизнь, в которой нет войны.

Сегодняшняя трагедия - это очередной прицельный выстрел в будущее. Мы просим остановиться, пока еще есть такая возможность. Мы призываем и не устанем призывать всех и каждого, от кого зависит мир на Донбассе, – оказать максимальное влияние на ситуацию, остановить кровопролитие, не допустить новых жертв среди мирного населения!

Гуманитарный Штаб просит сообщать информацию о раненых, требующих помощи, по телефону горячей линии 0 800 509 001 или на адрес helpdonbass@fdu.org.ua

Штаб работает 24 часа в сутки.